Fiamme in un'autorimessa di Monforte d'Alba: danneggiato un motorino

Coinvolto un garage-autorimessa pieno di mezzi agricoli, attrezzi da lavoro e mezzi a motore, nel quale le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da determinare.

Per fortuna – come comunicato dalla centrale provinciale dei vigili del fuoco, intervenuti verso le 1.35 di oggi (30 novembre) - l'incendio è rimasto confinato in un angolo della struttura, danneggiando unicamente un motorino.