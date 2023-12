Anci e Confcommercio Cuneo insieme per una "rigenerazione urbana sostenibile"

Governare i cambiamenti economici, sociali e ambientali delle città per costruire un ambiente urbano sostenibile, contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale, anche attraverso l’attuazione di nuove politiche del commercio strettamente collegate a interventi di rigenerazione urbana, valorizzare le economie di prossimità e cogliere tutte le opportunità offerte dalle risorse previste dal PNRR per il finanziamento di progetti strategici per comuni e città.

Con queste premesse Confcommercio e Anci si sono incontrate nella sede confederale ed hanno annunciato l’avvio nei prossimi mesi di un tavolo di lavoro congiunto sui temi della tutela dell’ambiente urbano.

“Si tratta – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio- Imprese per l’Italia- della provincia di Cuneo – di un accordo molto importante, in quanto come organizzazione siamo in prima linea a collaborare con i Sindaci e le Amministrazioni Comunali perché nelle città e nei centri storici le imprese, sia del commercio, che del turismo che servizi, sono una componente fondamentale”.

“In base all’accordo tra le parti – afferma Chiapella – verranno condivise le iniziative di carattere istituzionale provinciale e le campagne di sensibilizzazione nei confronti di Enti ed Istituzioni pubbliche/private rispetto a tematiche di carattere generale quali viabilità, infrastrutture, sicurezza stradale, collegamenti, formazione del personale addetto”.

“Rinnovando per la terza volta – precisa Chiapella - il protocollo d’intesa per la rigenerazione con Anci, abbiamo confermato non solo l’impegno di Confcommercio per favorire uno sviluppo urbano sostenibile e valorizzare il ruolo sociale ed economico delle attività di prossimità nei centri urbani, ma anche la volontà di lanciare azioni condivise e stabilire una visione comune delle città italiane e del loro futuro, da perseguire attraverso uno sviluppo integrato capace di renderle più competitive, più sicure e più vivibili per residenti e turisti”.

“La nostra organizzazione – conclude Chiapella – si impegna da anni sul tema della rigenerazione urbana”. “Ne abbiamo parlato alla Convention provinciale dialogando con Carlo Ratti, Maria Falcone, Patrizia Di Dio, oltre al Progetto Cities “Città e Terziario” lanciato durante la Convention di Sistema di Confcommercio a favore dei negozi di vicinato per migliorare i centri urbani e sostenere le economie di prossimità”.