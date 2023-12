"L'ospedale di Cuneo esempio di cura e umanità con le persone ricoverate"

sono un'infermiera dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cune, ma in questo periodo ho avuto modo di vivere l'ospedale come parente di una persona ricoverata. Si sente spesso parlare di episodi negativi, lamentele. Invece io vorrei spendere due parole riguardanti la mia esperienza.

Mia nonna è stata ricoverata dieci giorni in rianimazione per un brutto evento. Le speranze il primo giorno erano poche e lei si è spenta il decimo giorno.

Non ho parole per esprimere la gratitudine a tutto il personale della neurochirurgia e rianimazione del Santa croce di Cuneo per l'umanità e l'assistenza data a mia nonna.