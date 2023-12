Prazzo, partono i lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico

Alla presenza del Presidente dell’Unione Montana Francesco CIOFFI, del Sindaco del Comune di Prazzo, proprietario dell’area oggetto di intervento, del Coordinatore del gruppo di progettazione Arch. Arianna Bernabei della Società Tautemi Associati Srl di Cuneo e della ditta appaltatrice Cornaglia Fratelli Srl di Caraglio, si è svolta la consegna lavori del cantiere per la "Realizzazione di nuovo plesso scolastico nel Comune di Prazzo - Lotto I: Micronido", il primo lotto dell’importante complesso scolastico dell’Alta Valle Maira che sarà realizzato presso l’ex Caserma Pisacane a Prazzo inferiore.

L’intervento, che ammonta complessivamente ad € 552.000,00 con un importo lavori pari a € 419.000,00, è stato finanziato a valere sui fondi del P.N.R.R. Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Il progetto risponde ad una strategia volta a favorire l’insediamento di giovani famiglie, spesso prive di legami parentali sul posto, in quanto provenienti da altri contesti territoriali, mediante l’erogazione di servizi sino ad oggi non disponibili in Valle.

Dopo il micronido, verrà realizzato anche un “Secondo Lotto” comprendente una scuola dell’infanzia ed una scuola primaria, finanziato con le risorse della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Complessivamente il nuovo plesso potrà ospitare n. 8 bambini al micronido, n. 30 bambini alla scuola dell’infanzia e n. 3 pluriclassi nella scuola primaria.