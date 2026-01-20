Il Consiglio dei Ragazzi di Bra adotta il manifesto "Cittadini del mondo": "Dalla nostra città per sentirci parte di qualcosa di più grande"

È tornato a riunirsi il CCR – Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra. Durante la seduta, convocata per la mattinata di lunedì 19 gennaio dal consigliere delegato Francesco Testa, i giovani consiglieri/e hanno incontrato Stefania Di Campli di Iscos Piemonte (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo), cooperatrice internazionale che sta collaborando con il Comune di Bra nell’ambito di progetti all’estero.

L’assemblea ha poi adottato il manifesto “Cittadini di Bra, Cittadini del Mondo”, partendo dalle riflessioni emerse nel corso del precedente incontro.

“Quando rispettiamo la nostra città, quando aiutiamo gli altri e collaboriamo, facciamo qualcosa di buono che va oltre Bra. Anche una città piccola può fare cose importanti e utili per tutti – hanno convenuto i ragazzi e le ragazze del CCR -. Essere cittadini del mondo significa capire che tutte le persone sono importanti allo stesso modo, anche se vivono in altri Paesi, parlano un’altra lingua o hanno usanze diverse dalle nostre. Ogni storia ci insegna qualcosa di nuovo. Noi siamo i cittadini di oggi. Possiamo parlare, confrontarci, dire le nostre idee e far sentire la nostra voce. Essere cittadini di Bra e cittadini del mondo significa proprio questo: partire dalla nostra città per sentirci parte di qualcosa di più grande”.

Spazio infine alla discussione, con richieste, raccolte di idee e segnalazioni da parte dei consiglieri neoeletti, da trasmettere a uffici e amministratori competenti.