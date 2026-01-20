A Mondovì arriva il progetto europeo PAYSAGE+ Aimable con due appuntamenti per costruire il futuro del turismo slow

La Camera di commercio di Cuneo promuove a Mondovì due momenti di confronto e restituzione dedicati al turismo slow, nell’ambito del progetto europeo PAYSAGE+ Aimable, finanziato dal programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027 - PITER+ “PAYSAGE+”.

Il primo appuntamento, “PAYSAGE+ Aimable. Paesaggi da vivere, territori da connettere: il turismo slow nel Monregalese”, si terrà lunedì 26 gennaio, dalle 14 alle 17, presso la Sala Corsi As. Com. Monregalese (Piazza Roma n°2, Mondovì). L’atelier è pensato come uno spazio operativo di lavoro e confronto, rivolto in particolare agli operatori della filiera turistica e dell’ospitalità del territorio, ricettività, ristorazione, servizi culturali e outdoor. Coordinerà i vari tavoli di lavoro Barbara Albis, product manager del progetto PAYSAGE+ Aimable, in collaborazione con l’equipe dei cinque esperti di settore.

Attraverso l’uso di metodologie partecipative e strumenti ispirati alla gamification, i partecipanti saranno coinvolti nell’analisi dell’offerta esistente e nella costruzione condivisa di nuove traiettorie di sviluppo turistico integrato e sostenibile.

Il percorso proseguirà con un secondo momento pubblico, “PAYSAGE+ Aimable - Paesaggi da vivere, territori da connettere: idee, esperienze e proposte per il turismo slow nel Monregalese”, in programma lunedì 2 febbraio, dalle 10 alle 12.30 sempre a Mondovì.

L’incontro dedicato alla restituzione dei lavori emersi dall’atelier e a una riflessione sullo stato e sulle prospettive del turismo nel Monregalese, attraverso una tavola rotonda con esperti di settore quali Liliana Allena, presidente della Commissione Ospitalità Italiana, Laura Rolle, co-fondatrice e direttrice di ricerca di Blue Eggs, Paolo Stratta, fondatore e direttore della Fondazione Cirko Vertigo; Giorgio Bogliaccino, presidente dell’Aeroclub Mondovì; Daniela Salvestrin, direttore ATL del Cuneese e Bruno Bertero, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che offriranno sguardi complementari su cultura, eventi, governance e promozione territoriale.

Il progetto PAYSAGE+ Aimable nasce con l’obiettivo di ampliare e diversificare l’offerta turistica dell’area transfrontaliera tra Italia e Francia, sviluppando un nuovo prodotto turistico centrato sul turismo slow e del benessere. Il paesaggio viene interpretato non solo come risorsa naturale o valore estetico, ma come spazio vivo, capace di generare benessere fisico, mentale e sociale per le comunità e per chi attraversa i territori.

Il nuovo prodotto turistico sarà costruito attorno a cinque assi tematici, outdoor, famiglia, wellness, accessibilità ed enogastronomia, con un’attenzione trasversale alla mobilità dolce, ai cammini, agli itinerari ciclabili e alle modalità di spostamento sostenibili, per favorire una fruizione lenta, consapevole e autentica dei territori.

Elemento centrale del progetto è la creazione di un Club di Prodotto, una rete di attori pubblici e privati che, attraverso analisi, laboratori partecipativi e percorsi formativi, lavorerà alla co-progettazione dell’offerta e al rafforzamento della sua visibilità e riconoscibilità.

Il partenariato di progetto è composto da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (capofila), Provincia di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, ATL del Cuneese, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Métropole Nice Côte d'Azur, CCI Nice Côte d'Azur, CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur e Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.