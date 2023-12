La Città di Mondovì si prepara ad uno straordinario “Natale nell’aria”

La pista di pattinaggio nel cuore di Breo e le luci a Piazza, concerti e spettacoli teatrali, mostre pittoriche ed eventi benefici, presepi artistici e laboratori creativi per grandi e piccoli. Uno straordinario caleidoscopio di suoni e di colori che fungerà da volano per il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, previsto dal 5 al 7 gennaio 2024.

Saranno molte, in effetti, le proposte natalizie che impreziosiranno la città di Mondovì dal 2 dicembre al 7 gennaio prossimi. Un intreccio eterogeneo voluto e coordinato dall’Amministrazione comunale, e realizzato in collaborazione con l’associazione La Funicolare e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Banca Cambiano 1884, Garelli Iveco, Alusic, Vincenzo Pilone, Industrial Tecnica e Termica Progetti.

«Uno sforzo organizzativo corale che ci consente di offrire, ai cittadini e ai turisti, un programma organico e condiviso, capace di includere per la prima volta anche suggestioni e proposte che non riguardano il concentrico cittadino» il commento del sindaco con delega alle Frazioni, Luca Robaldo. «Grazie alla Funicolare, prezioso partner operativo, grazie agli sponsor che credono nella nostra città e nelle sue manifestazioni e grazie fin da ora a tutti coloro che sceglieranno di visitare Mondovì nel periodo forse più affascinante dell’anno. In tal senso, per agevolare la permanenza di ciascuno, abbiamo deciso di rendere i parcheggi di Breo totalmente gratuiti il 7, il 9, il 15, il 16, il 21, il 22 e il 23 dicembre e il 5 gennaio, raddoppiando altresì nelle stesse giornate il tempo di sosta a due ore per le zone disco di piazza Ellero e corso Italia».

Tante, come detto, le proposte pensate per tutta la famiglia e altrettante le esposizioni organizzate per le vie del centro storico. Tra queste, l’importante mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio” allestita nel Centro Espositivo di Santo Stefano con opere di Guido Reni, Antoon Van Dyck, Pieter Paul Rubens e Michelangelo Merisi. «Un mese di eventi che miscelerà elementi ormai della tradizione monregalese, come la pista di pattinaggio e le luci a Piazza, con richiami più innovativi come l’offerta concertistica diffusa e le installazioni a tema» le considerazioni dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. «Un’occasione unica per scoprire gli angoli più suggestivi della nostra città e per prepararci al meglio al Raduno Aerostatico dell’Epifania, culmine delle manifestazioni natalizie. La mongolfiera, allora, come da trait d’union collettivo e come attrattore identitario per l’intera comunità».

Un raduno aerostatico che quest’anno potrà contare su di un’offerta collaterale ricca ed eterogenea, come sottolineato dal presidente dell’associazione La Funicolare Mattia Germone: «In occasione del Raduno Aerostatico dell’Epifania tornerà, nel rione di Piazza, il “Re Mercante”, la rassegna di opere d'eccellenza artigianali e d'ingegno, ma saranno molti gli spettacoli e gli eventi culturali, ludici e musicali che animeranno l’intera città durante il 6 e il 7 gennaio prossimi. Come associazione, poi, in sinergia con il Comune di Mondovì, ci siamo fatti promotori di tante proposte turistico-culturali a tema natalizio che nel mese di dicembre impreziosiranno il centro storico e che speriamo possano incontrare il favore dei grandi e dei piccoli».