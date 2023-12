L'Atl presenta il Natale Cuneese [FOTO E VIDEO]

“Si avvicina il periodo delle Festività Natalizie e in provincia di Cuneo tutto è in fermento per accogliere turisti e visitatori.” Così il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi ha introdotto la conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie in programma nella Granda, evento ospitato nel salone polivalente A la Sousta di Peveragno.

La conferenza stampa ha messo in luce le più interessanti iniziative che anticipano il Natale e gli appuntamenti delle Festività con spettacoli, mercatini, presepi statici, meccanici e viventi, esperienze per famiglie, momenti enogastronomici, fiaccolate sulla neve e, il 6 gennaio 2024, il maestoso Raduno Aerostatico dell’Epifania: oltre 60 rassegne in calendario, per soddisfare ogni desiderio e portare gioia e spensieratezza a grandi e piccini.

“La stessa tradizione dei Presepi è antica e molto sviluppata in Europa e in Italia e genera movimenti di turisti e visitatori. La curiosità, la voglia di avvicinarsi alla Sacra Famiglia scoprendone sempre nuove interpretazioni legate anche ai luoghi di realizzazione, le abilità e la fantasia con le quali vengono proposti mestieri e scene di vita comune sono un grande elemento di richiamo e di comunità. Comunità locale che si adopera per l’allestimento e per la fruibilità dei presepi e comunità dei visitatori che si sentono parte integrante di una cultura condivisa.” commenta il Direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin.

Ad aprire le danze il Presepe di Cavallermaggiore con il suo primato - è il più esteso d’Italia con un camminamento all’interno – IllumiNatale nel capoluogo e moltissimi mercatini nelle piazze e nei borghi alpini delle Alpi di Cuneo.

Tutti gli appuntamenti sono costantemente aggiornati su www.visitcuneese.it (sezione Eventi: Natale Capodanno Epifania).