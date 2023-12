Incendi nelle Langhe, frana in Valle Stura e incidente sulla A6: pomeriggio intenso per i Vigili del Fuoco

È stato un pomeriggio di lavoro intenso, per i Vigili del Fuoco della provincia di Cuneo, intervenuti in risposta a diverse chiamate di soccorso in tutta la Granda.

Una piccola frana a Vinadio, risolta dall'intervento del personale della Provincia prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, ha interessato la Strada Provinciale 238: alcuni massi di medie dimensioni ingombravano la carreggiata, senza tuttavia aver coinvolto alcuna vettura in transito.

Intorno alle 18 è poi arrivata una chiamata per un incidente in autostrada, lungo la A6 Torino-Savona, al confine tra le province di Cuneo e Savona: qui un'autovettura è andata a impattare a bordo strada autonomamente, richiedendo l'intervento di una squadra anche da Cairo Montenotte.

Infine, è ancora in corso lo spegnimento di due incendi nelle Langhe: a fuoco, in entrambi i casi, la canna fumaria di due abitazioni. A Cortemilia, in strada Castelmartino, sono intervenuti i Volontari del paese langarolo insieme ai colleghi di Santo Stefano Belbo. A Serralunga d'Alba, in località Gianetto, le fiamme hanno interessato anche il tetto e sono sul posto squadre di Alba e Dogliani.