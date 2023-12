Le telecamere di Report tornano in Granda con un servizio sulla Valle Stura ostaggio dei tir

"Report è ritornato in Valle Stura - su legge - dove ogni giorno circa 1000 tir attraversano il centro di alcuni comuni montani. Questi tir sono diretti per il 70 per cento allo stabilimento di Acqua Sant’Anna e per il 30 per cento in Francia, in Valle Stura infatti c’è il valico interazione della Maddalena per cui non si paga il pedaggio. Per estrarre l’acqua in Valle Stura Acqua Sant’Anna nel 2023 ha pagato di canone di concessione complessivamente poco meno di 2 milioni di euro, a fronte di circa 300 milioni di ricavi nell’anno precedente."

Nella clip sono visibili il sindaco di Moiola Loris Emanuel, presidente dell'Unione Montana Valle Stura, il sindaco di Demonte Mario Claudio Bertoldi, di alcuni cittadini e il presidente e amministratore delegato Alberto Bertone di Acqua Sant'Anna.