Mondovì, Fascino Regale - Terza Puntata [Seconda Parte]

Ci troviamo ancora a Mondovì nella parte alta della Città. In Piazza Maggiore è presente la Chiesa della Missione, capolavoro architettonico dell’architetto fossanese Giovenale Boetto, ma è all’interno che Franco Giletta vi accompagnerà alla scoperta di uno dei capolavori assoluti della pittura del Seicento in Italia: quell’opera che porta la firma di Andrea Pozzo, il maestro dell’illusionismo pittorico, inventore del trompe-l’œil.

La seconda parte della puntata di Storie dell’Arte a Mondovì è quasi totalmente dedicata ad analizzare gli affreschi che abbiamo potuto raccontare grazie al comune di Mondovì, a Itur e al progetto Infinitum.

Nato a Trento nel 1642 Pozzo si sposta in Lombardia e poi in Piemonte. A Mondovì fa le prove generali di quel che poi realizzerà nella Chiesa di Sant’Ignazio a Roma. A lui si ispireranno tutti gli artisti del centro Nord Europa nel tardo barocco.

Dopo essersi immersi in questo spettacolo il sindaco di Mondovì Luca Robaldo ci racconta quelle che sono le peculiarità della Città di cui è primo cittadino. Oltre ai prodotti tipici, come le risole, c’è la bellezza romantica della Funicolare, che collega la parte bassa e alta della comune monregalese come romantico è il suggestivo Belvedere, con la Torre dell’Orologio, dove chiudiamo questa puntata.

