Quindici chili di esplosivo per far brillare il macigno franato a Sampeyre: le immagini delle operazioni [FOTO E VIDEO]

Sono stati necessari quindici chili di esplosivo per far brillare il grande masso che si è staccato venerdì 1° dicembre, probabilmente a causa del maltempo, ottocento metri fuori dalla frazione Villar di Sampeyre, in direzione alta valle Varaita.

La grande pietra è rotolata da un pendio a circa sette metri sopra la strada provinciale 105 cadendo rovinosamente sull’asfalto e poi adagiandosi a lato della carreggiata. La porzione di asfalto colpita dal distaccamento franoso è stata danneggiata. Necessario l’intervento immediato dei tecnici della provincia e delle forze dell’ordine. Questa mattina la ditta Campra Rocciatori Snc di Sampeyre ha collocato l’esplosivo nella pietra alta circa 4 metri e dal peso stimato in diverse tonnellate dopo che nella giornata di ieri sono state effettuati dei fori per collocare la dinamite. La strada è stata chiusa intorno alle ore 11 di oggi, lunedì 4 dicembre, per qualche minuto per garantire le operazioni. Ora la strada verrà pulita e nel breve la strada tornerà percorribile. Nel video e nelle immagini il momento dell’esplosione.