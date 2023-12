In corso le ricerche di una coppia di escursionisti cuneesi dispersa a Vinadio

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è impegnato in un intervento di ricerca dispersi per una coppia che non è rientrata da un'escursione. Si tratterebbe di una donna di 37 anni e un uomo di 50, residenti a Cuneo.

L'allarme di mancato rientro è stato lanciato ieri sera intorno alle 21, senza indicazioni su un possibile itinerario intrapreso dai dispersi. Questa mattina i Carabinieri hanno individuato l'automobile parcheggiata in borgata San Bernolfo, a monte dei Bagni di Vinadio.

Sono state attivate le squadre a terra e le unità cinofile molecolari per riuscire ad avere qualche indicazione su una possibile direzione intrapreso dagli escursionisti. Le condizioni meteorologiche un peggioramento impongono tempistiche di intervento molto rapide. Collaborano alle operazioni il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.