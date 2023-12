Atti vandalici nel parcheggio multipiano della stazione ad Alba. "Più controlli ed entrata solo con il biglietto"

Il parcheggio multipiano della stazione ad Alba è finito al centro di un'interrogazione nell'ultimo consiglio comunale. A chiedere delucidazioni su alcuni episodi di vandalismo e microcriminalità all'interno della struttura, che hanno portato anche alla sua chiusura in determinati orari, è stato Davide Tibaldi della lista Impegno per Alba.

L'assessore alla Sicurezza Lorenzo Barbero ha spiegato che la questione è seguita fin dalla scorsa primavera insieme alla polizia municipale e ai gestori della struttura: "C'erano problemi soprattutto in orario di pausa pranzo quando la struttura veniva usata come bivacco ed era sporcata, diventando luogo dove venivano compiuti piccoli atti vandalici, quali lo svuotamento degli estintori. Insieme ai gestori abbiamo deciso di assumere più personale di sicurezza negli orari più sensibili e questa decisione ha portato dei benefici".

C'è stata, poi, un'altra misura. "Si è deciso in sinergia anche con i gestori del parcheggio di chiudere proprio l'ingresso con le saracinesche come avveniva soltanto di notte già all'una 01:30 del pomeriggio fino alle 07 successivo. Questo non vuol dire che il parcheggio rimane chiuso, si può entrare e uscire liberamente, ma solo con un biglietto o un abbonamento che devono essere messi nel lettore perché si aprano le porte. Dopo una fase di rodaggio le cose hanno funzionato e ora la struttura ha risolto i suoi problemi, è più pulita e fruibile. Valuteremo nei prossimi mesi, insieme ai gestori, se riaprire le saracinesche".