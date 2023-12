Qualità della vita, Cuneo continua a perdere posizioni e non è più la regina del ben vivere piemontese

In una graduatoria che vede in testa Monza e Brianza, Aosta e Bologna, la nostra Granda si piazza al 44° posto per quanto riguarda la macro-categoria “ricchezza e consumi”. Netto ribasso rispetto a un anno fa quando eravamo 18esimi.

In questa categoria primeggiano Bergamo, Oristano e Fermo. Nonostante la perdita di posizioni, in Piemonte meglio di noi c’è solo Asti.

Per cultura e tempo libero Cuneo resta nella parte bassa della classifica nazionale, pur recuperando posizioni rispetto al 2022. Passa dal 71° al 69° posto, salendo di due gradini. In questo senso gli ultimi anni della Granda rappresentano un’inversione di tendenza in una categoria che non l’ha mai vista brillare. Nel 2021 era 81ª.