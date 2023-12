Quando conviene sostituire i propri elettrodomestici?

Gli elettrodomestici sono ottimi alleati per svolgere molte faccende domestiche che, altrimenti, richiederebbero molto tempo ed energia per essere portate a termine.

Si pensi, ad esempio, al bucato o al lavaggio dei piatti e delle pentole in seguito a un pranzo di famiglia con numerosi commensali. Ma anche lavare e spolverare o, semplicemente riscaldare la casa e l’acqua sanitaria. Sono tutte funzioni che, ormai, vengono adempiute dagli elettrodomestici e ci permettono di risparmiare tempo e fatica.

Cosa succedere, però, quando uno di questi si rompe o si guasta e non ci permette di utilizzarlo per giorni? È il momento di sostituirlo?

Sostituire i propri elettrodomestici non è mai una scelta che si compie a cuor leggero. Soprattutto quando si pensa ai dispositivi più grandi come frigorifero, forno, lavastoviglie, lavatrice, ma anche climatizzatore, bisogna mettere in conto una spesa piuttosto importante, almeno se si punta a un prodotto di qualità e possibilmente a ridotto consumo energetico.

Sono diversi i fattori che possono entrare in gioco e condizionare questa scelta, in bene o in male.

Eccone alcuni.

Il budget di spesa

Come già accennato, una delle discriminanti che può far optare per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico o per la sua riparazione, riguarda il budget disponibile. Non sempre si ha liquidità sufficiente per fare il salto di qualità, in questo senso, per cui si può scegliere anche di resistere un altro poco con quello che si ha, se riparabile e rinviare l’acquisto a tempi migliori.

Allo stesso tempo, però, si possono anche prendere in considerazione le offerte promosse periodicamente da aziende e negozi di elettronica, volti proprio a incoraggiare l’acquisto di nuovi elettrodomestici di classe energetica superiore.

Questo periodo dell’anno, in tal senso, è molto favorevole. In prossimità delle festività natalizie, infatti, tanti brand offrono sconti, politiche di acquisto vantaggiose, rateizzazioni a tassi agevolati, ma anche diminuzioni di prezzi. Utilizza i codici sconto Unieuro, ad esempio, disponibili proprio in questo periodo, per acquistare l’elettrodomestico che stavi cercando a prezzo ribassato.

La funzionalità del vecchio elettrodomestico

Altro quesito importante da porsi riguarda l’aspettativa di vita dell’elettrodomestico che già si possiede. In altre parole, perché lo si vuole sostituire? È irrimediabilmente danneggiato o può ancora durare qualche altro anno, se opportunamente riparato?

Consuma troppo? Non è performante come vorremmo? Bisogna considerare, in questo senso, sia il fattore economico, tenendo conto dei tempi di ammortizzazione della spesa da effettuare e, allo stesso tempo, del ciclo di vita dell’elettrodomestico. Per cui se il vecchio macchinario è ancora ben funzionante e operativo, sfruttarlo per un altro po’ di tempo potrebbe essere una buona soluzione. Anche dal punto di vista ecologico, mantenere il vecchio elettrodomestico potrebbe rappresentare una scelta rispettosa per l’ambiente, se si tiene conto dei tempi di smaltimento dello stesso e dell’energia grigia prodotta. Se invece è arrivato alla fine del suo ciclo vitale e non è più utilizzabile, o i consumi sono eccessivi, è bene valutare la sostituzione con modelli più efficienti e moderni, che possono ottimizzare i consumi e il rendimento energetico.

Non esiste, dunque, una risposta universalmente valida, sul momento migliore per sostituire un vecchio elettrodomestico. Tenere conto di tutti questi fattori, in ogni caso, può senza dubbio fornire un indirizzo valido e supportare la scelta finale.