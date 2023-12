Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, nonostante la crisi di chiocciole è stato un successo di pubblico

Come sempre il pubblico non ha tradito la Fiera Fredda

Quelle dedicate alla 454ª Fiera Fredda sono state giornate davvero straordinarie: legate alla tradizione, dove l’amata chiocciola è stata protagonista e durante le quali si è festeggiato il Santo Patrono San Dalmazzo con il tanto affetto di cui sono capaci i borgarini.

“Sono stati 5 giorni incredibili - ha dichiarato Fabrizio Massa, presidente dell’Ente Fiera Fredda - Dalla prima giornata di venerdì è sempre stato un crescere di numeri, che neanche la neve ha fermato. Il culmine si è raggiunto nella giornata di martedì 5 dicembre con oltre 8000 passaggi in Bertello, in un giorno festivo per Borgo San Dalmazzo, ma lavorativo per il resto del territorio. Ringrazio l’amministrazione che ha sempre creduto nel rilancio delle manifestazioni, i preziosissimi volontari Ente Fiera, anima dell’associazione, i ragazzi della Consulta Giovani, gli amici di Chiesa Nuova, gli operai della squadra tecnica comunale e tutti i cittadini e amici che hanno partecipato, ognuno a suo modo, alla 454ª Fiera Fredda! Da una squadra così, non possono che nascere manifestazioni indimenticabili, grazie di cuore”.

A proposito di numeri: oltre 5.000 passaggi a palazzo Bertello nel giorno di domenica e oltre 8.000 nella giornata di martedì. 20.000 passaggi nell’arco dei cinque giorni di Fiera Fredda. Quasi 1.000kg di lumache servite in tavola.

5 regioni italiane rappresentate e 22 espositori del territorio con più di 60 proposte culinarie da gustare a Palazzo Bertello, 6 cooking show organizzati in collaborazione con APCI, 20 voli in elicottero Heliwest sulle Alpi cuneesi hanno accompagnato circa 100 persone in questa esperienza unica durante una giornata di sole splendida, 300 persone hanno ballato a ritmo di musica durante le serate in bocciofila, 1.500 hanno assistito agli spettacoli organizzati in Auditorium, 30g il peso della chiocciola più grande pesata durante il mercato della lumaca. Sono state esposte 138 opere pittoriche di 12 artisti del territorio.

Concludiamo con le parole della Sindaca Roberta Robbione: "La nostra Fiera Fredda è stata un grande successo, è la manifestazione clou degli eventi borgarini e, ancora una volta, ha riscaldato il cuore di tutti nonostante le fredde temperature. Desidero ringraziare tutte e tutti coloro che hanno lavorato alla buona riuscita della manifestazione, è un lavoro corale che vuole far crescere il territorio tutto. E da oggi si lavora per la prossima edizione".

Arrivederci al 5 dicembre 2024, dunque, con la Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo.

Invece, per il Natale, appuntamento all’8 ed al 10 dicembre con i Mangiatori di Nuvole e il loro spettacolo itinerante dal titolo “Chi ha rapito Babbo Natale?”, in Piazza IV Novembre alle ore 14.30. Qui si svolgerà il primo atto della rappresentazione teatrale. Il pubblico sarà poi diviso in gruppi ed accompagnato sulle tappe successive! Un viaggio divertente per piccoli e grandi, lungo una storia avvincente e per le vie della bella Borgo San Dalmazzo! (in caso di maltempo, lo spettacolo di venerdì 8 si svolgerà in Auditorium)