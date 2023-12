Croce Rossa Alba e Toysland insieme per la raccolta del giocattolo

Sabato 9 dicembre la Croce Rossa Italiana di Alba sarà al fianco di Toysland nei negozi di Alba e Castagnito per il consueto appuntamento con la “Colletta del Giocattolo”.

Sono ormai diversi anni che il noto brand di giocheria con il supporto dei volontari della CRI, raccoglie grazie al cuore dei suoi clienti, giocattoli che durante le feste verranno donati a bambini che sono meno fortunati di altri, che vivono fragilità, disagi o malattie.

Anche quest’anno i negozi Toysland di Alba e Castagnito vi aspettano per raccogliere le vostre donazioni, che saranno in parte destinate alla realizzazione della “Befana dei Bambini”, attività svolta da diversi anni dai volontari di Croce Rossa in favore dei bimbi in degenza all’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, nello specifico nei reparti di Pediatria e Neonatologia.

Questa sarà una delle iniziative frutto della “Colletta del Giocattolo”, a cui se ne affiancheranno sempre in favore di bimbi che vivono in situazioni di disagio.

Il funzionamento delle “colletta” è semplice, una formula ormai collaudata: i cittadini albesi che vorranno, potranno dimostrare la loro solidarietà acquistando dei doni e lasciandoli nei negozi agli operatori della Croce Rossa presenti.

Questa attività sottolinea l’impegno della Croce Rossa a 360 gradi, sempre presente al fianco delle persone più fragili e bisognose, non soltanto attraverso il soccorso sanitario, ma grazie all’impegno di volontarie e volontari anche nell’ambito sociale e in quello di protezione civile.