A Dronero una gigantesca renna di Natale formata da circa duecento trattori [VIDEO]

Oltre 200 trattori radunati hanno creato in un campo l’immagine di una gigantesca renna di Natale. È accaduto ieri sera, giovedì 7 dicembre, in frazione Ricogno di Dronero, in un bellissimo clima di amicizia e festa.

Le prove tecniche i giorni scorsi e per ciascun trattore l’esatta disposizione nel campo. Un drone ieri sera ha ripreso e fotografato dall’alto quanto stava accadendo, la bellissima sagoma e le coloratissime luci. Festoso, il suono dei clacson:

“Volevamo fare qualcosa di bello tutti insieme in occasione del Natale - raccontano gli agricoltori e allevatori radunati -. Abbiamo avuto i permessi necessari e ci siamo organizzati. Tra di noi c’è un grande spirito di orgoglio, unione e amicizia. Condividiamo la passione, ma anche i sacrifici del nostro mestiere. Oggi abbiamo voluto fare una renna a cielo aperto con i nostri trattori, festeggiando l’arrivo del Natale. Un augurio di festa e gioia per tutti!”.

Poi un grande applauso e per le strade di Dronero il passaggio di molti dei trattori.

Gli ideatori della renna sono Luca Barbero, Bruno Fissore, Marco Garnerone e Degio, che ha anche curato le riprese e le interviste da terra. Tutti insieme tengono a ringraziare "i circa duecento trattoristi e trattoriste che hanno partecipato, rivolgendo un grazie speciale al geometra Diego e a Bob Acchiardo, impeccabile con il drone, cogliendo l’occasione per augurare a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo”.