I vigili del fuoco di Alba festeggiano la patrona Santa Barbara. Il sindaco Carlo Bo: "Esempio straordinario di abnegazione"

In occasione della Festa di Santa Barbara, patrona dei Vigli del Fuoco, nella giornata di sabato 9 dicembre, il distaccamento di Alba ha festeggiato questo importante momento con una dimostrazione della discesa in cordata presso piazza Risorgimento a cui è seguita la celebrazione della Santa Messa.

Presente alle iniziative il primo cittadino albese Carlo Bo. "Per noi è una giornata importante dove si celebrano persone straordinarie spinte da passione, abnegazione e altruismo, che ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita. La loro patrona è simbolo di chi affronta il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo".

Durante la giornata c'è stata anche una premiazione, quella del vigile del fuoco del distaccamento di Alba Alessandro Trincheri, omaggiato per i 15 anni di servizio dal comandante dei vigili del fuoco di Cuneo Romano Corrado, alla presenza del capo del distaccamento albese Aldo Pasquero.