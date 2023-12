A Busca un drone in dotazione alla Polizia Locale per il controllo del territorio e le attività di Protezione civile

La Polizia Locale di Busca è stata dotata di un drone per il controllo del territorio e le attività di protezione civile e in questi giorni i primi due agenti hanno terminato il corso di formazione specializzato per il corretto uso del nuovo strumento tecnologico, che permetterà interventi più rapidi ed efficaci.



“Abbiamo ritenuto opportuno – dice il sindaco Marco Gallo – dotare il Comune di un drone per rispondere alla necessità di una maggiore sicurezza e di un più attento controllo della viabilità e dei flussi di traffico. Inoltre, questo strumento, sempre più impiegato per diverse necessità, risulta prezioso anche nel monitoraggio del territorio in caso di allerte meteorologiche”.

Domenica 10 dicembre, nell’ambito del programma del Mercatino di Natale, in piazza Fratelli Mariano è stato presentato il nuovo strumento di prevenzione e controllo della Polizia Locale di Busca, che con l’occasione ha presentato e istituito l’operatore aereo Comune di Busca e la Squadra di pronto intervento UAS ( Unmanned Aircraft System).

Il personale dell’Operatore Aereo (piloti ed equipaggio) è stato formato e seguito durante tutto il percorso formativo dalla Eurodrone di Boves.

La Polizia Locale di Busca adesso potrà operare in molteplici scenari, per i quali è stata richiesta una formazione specifica:

1. Sorveglianza e monitoraggio

Una delle principali applicazioni dei droni in ambito di polizia locale è la sorveglianza. Possono essere utilizzati per monitorare grandi aree, come manifestazioni pubbliche, eventi sportivi o concerti, fornendo una vista aerea che aiuta nel controllo delle folle e nell'identificazione di potenziali situazioni di pericolo. I droni sono particolarmente utili in situazioni in cui l'accesso è difficile o pericoloso per gli agenti di polizia, come in caso di incendi, alluvioni o altri disastri naturali.

2. Ricerca e salvataggio

In operazioni di ricerca e salvataggio, i droni possono rapidamente coprire vaste aree, fornendo immagini in tempo reale che possono essere fondamentali per localizzare persone disperse o intrappolate. Con l'aggiunta di sensori termici, i droni sono in grado di individuare individui in condizioni di scarsa visibilità o in aree impervie.

3. Raccolta di prove e ricostruzione di scene del crimine

I droni possono essere utilizzati per raccogliere prove in scene del crimine o incidenti stradali, fotografando o filmando da angolazioni diverse. Questo aiuta nella ricostruzione dettagliata degli eventi e può fornire prove cruciali in sede giudiziaria.

4. Gestione del traffico e incidenti stradali

Nell'ambito del controllo del traffico, i droni offrono una panoramica delle condizioni stradali, aiutando a dirigere il traffico in caso di ingorghi o incidenti. Possono anche essere utilizzati per monitorare il rispetto delle regole stradali e identificare violazioni al codice della strada

5. Operazioni antidroga e antiterrorismo

I droni possono svolgere un ruolo importante in operazioni antidroga e antiterrorismo, fornendo sorveglianza discreta e monitoraggio di sospetti. Sono in grado di seguire veicoli o individui senza essere notati, fornendo informazioni vitali alle forze dell'ordine.