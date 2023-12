A Centallo una serata per scoprire la chiesa di San Giovanni Battista in "multivisione"

Osservare la monumentale chiesa di San Giovanni Battista di Centallo con occhi nuovi. Vederla come non la si è mai vista, ripercorrerne la storia, scoprire le sue bellezze. Era l’obiettivo del libro “San Giovanni Battista di Centallo” realizzato dall’associazione Centallo Viva e presentato nei giorni scorsi con grande successo di pubblico, ed è anche l’obiettivo della serata-evento in programma nella chiesa centallese venerdì 15 dicembre alle 21.

L’evento, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, del Centro servizi per il volontariato, e il sostegno della parrocchia di San Giovanni Battista e il settimanale La Fedeltà, metterà insieme immagini, musica e parole per un’esperienza immersiva davvero unica. Le immagini sono i suggestivi scatti della fotografa Costanza Bono (che ha curato l’apparato fotografico del libro), ma anche i disegni del pittore e fumettista Franco Blandino, che diventeranno maxi-proiezioni in multivisione grazie al lavoro di Roberto Tibaldi. I testi della serata, in forma di reading teatrale, sono di Walter Lamberti, direttore de La Fedeltà, mentre la musica è affidata al duo Raffaella Buzzi (voce) ed Enzo Fornione (pianoforte), entrambi docenti della Fondazione Fossano Musica, che presenteranno brani di musica pop e contemporanea abbinati alle proiezioni. A curare le luci la compagnia teatrale fossanese La Corte dei folli.

“Sarà una serata irripetibile – commentano gli organizzatori – in cui avremo la possibilità di immergerci nella bellezza, scoprire particolari e curiosità della chiesa sconosciuti ai più. Quando si spegneranno le luci, ci faremo guidare dalla musica e dalle immagini. Quello della musica moderna e delle opere d’arte dell’antica chiesa è un connubio solo apparentemente “strano”, che in realtà ci dice l’assoluta attualità della chiesa, del suo messaggio. Ieri come oggi”.

La serata è ad ingresso gratuito.