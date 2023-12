Cuneo, la chiesa di San Sebastiano ospita il concerto “Aspettando il Natale…in musica”

Dopo alcuni anni di attesa, venerdì 15 dicembre alle ore 21.00 nella suggestiva cornice della chiesa di San Sebastiano torna “Aspettando il Natale…in musica”.

La Cappella Musicale della Cattedrale della Diocesi di Cuneo-Fossano e la Schola Gregoriana Diocesana, dirette dal M° Ezio Mandrile e accompagnate dall’organo del M° Roberto Fresia eseguiranno un repertorio di brani sacri a tema natalizio.

La Cappella Musicale della Cattedrale di Santa Maria del Bosco e della Diocesi di Cuneo-Fossano è formata a da una quarantina di persone, provenienti dalle parrocchie della diocesi ed ha come scopo l’animazione musicale delle celebrazioni. La “Schola Gregoriana” della diocesi di Cuneo, fondata e diretta dal M° don Ezio Mandrile, è nata nel 1990 nell’ambito dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra. Essa è formata da sole voci maschili di coristi provenienti da diverse parrocchie della diocesi ed ha come scopo lo studio dell’antichissimo Repertorio Gregoriano.

“Natale e musica costituiscono un binomio inscindibile. Non possiamo pensare al Natale senza la musica! Questo non solo perché l’evangelista Luca ci descrive nel suo Vangelo che sia gli angeli che i pastori vanno alla grotta ad adorare il Redentore intonando canti e nenie, ma anche perché, almeno per un momento, questi canti così sapientemente costruiti sia nel testo che nella musica, ci fanno intravedere che è possibile costruire un mondo migliore e che la vita può essere splendida anche se nasci in una stalla”. Con queste parole Don Ezio Mandrile invita la cittadinanza a partecipare all’ evento.

L’iniziativa apre l’ultimo fine settimana del calendario di eventi natalizi promossi dal museo diocesano: nei sabati e nelle domeniche di avvento le famiglie con bambini hanno riscoperto il senso dell’attesa e del Natale.

La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’evento fa parte del programma di Illuminatale 2023

Info: museocuneo@operecuneofossano.it,

tel. 3534261755, www.museodiocesanocuneo.it