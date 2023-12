In fiamme alcuni sacchi di pellet in un magazzino edile a Bagnasco

Fiamme in un magazzino edile a Bagnasco, in via Pietro Mamino, dove sono intevenute diverse squadre di vigili del fuoco. Per primi sono arrivati i pompieri di Garessio con il mezzo APS, poi Mondovì con l'autobotte e un altro mezzo APS e infine Ceva con l'autobotte.

Il rogo, sotto controllo e ormai spento, si sarebbe propagato da alcuni sacchi contententi pellet. Sono in corso le operazioni di smassamento e di messa in sicurezza dell'area. Giunta da Cuneo una squadra con l'autoscale per la verifica strutturale del tetto e dei pannelli.