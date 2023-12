Caravaggio e i grandi maestri del Barocco in mostra a Mondovì: l'anteprima dell'evento nella ex Chiesa di Santo Stefano [FOTO]

La Maddalena in Estasi di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio e l'Autoritratto di Van Dyck, sono soltanto alcune delle opere al centro della mostra “I Grandi maestri del Barocco e Caravaggio”, che è stata aperta in anteprima alla stampa questa sera, martedì 12 dicembre, nei locali dell’ex Chiesa di Santo Stefano a Mondovì Breo.

L’apertura è stata preceduta da una presentazione, nella prestigiosa cornice del Circolo di lettura di Piazza, dove sono intervenuti organizzatori, sponsor e autorità.



Una prima tavola rotonda, che ha visto l’intervento di Ezio Raviola (presidente di Fondazione CRC), Beppe Carlevaris (presidente DMO Visit Piemonte) e il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia Luca Robaldo, è stata dedicata al valore e al potenziale turistico per il territorio di mostre come quella che è stata presentata questa sera.

Le opere e l'allestimento sono state poi presentate dalla giornalista Marina Paglieri in dialogo con il curatore Pierluigi Carofano e l'ideatore Stefano Gribaldo. A chiudere l'evento Georges Mikhael Presidente di Piemonte Musei e Associazione Be Local.

Il pubblico presente ha poi raggiunto Breo in funicolare per ammirare la mostra, nei rinnovati spazi della chiesa, l'esposizione che permette al visitatore di immergersi completamente nello stile Barocco, cogliendo e apprezzando la genialità di artisti che hanno ridefinito il concetto di bellezza nel XVII secolo.



I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio copre un arco temporale di circa sessanta anni e vuole essere un omaggio ad un'arte celebre per la sua esuberanza, l'uso ardito del chiaroscuro e la capacità di catturare emozioni intense. Per il curatore Pierluigi Carofano la qualità delle opere, la loro bellezza intesa in senso estetico, la capacità di coinvolgimento deve fare sì che il visitatore osservandole abbia l'impressione di trovarsi catapultato nel bel mezzo del secolo XVII, nei salotti buoni dei palazzi patrizi, ma anche nelle chiese rinnovate da magnifiche pale d'altare: il coinvolgimento deve essere totale.



A curare la mostra, organizzata da Piemonte Musei e dall'Associazione BeLocal, in collaborazione con Associazione Insieme, Ordine dei Cavalieri delle Langhe e Happee Place, con il sostegno di Fondazione CRC ed il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, città di Mondovi, Visit Cuneese e Confcommercio di Mondovì, Pierluigi Carofalo, docente di Teoria e Storia del restauro presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena e sono redattore responsabile della rivista di “Valori Tattili. Rivista di Storia delle Arti” ed esperto di Caravaggio, sarà visitabile fino al 1° maggio 2024.

Sarà visitabile fino al 1° maggio 2024

ORARI E BIGLIETTI

Lunedì/ Martedì/ Mercoledì: chiuso

Giovedì- Venerdì: 15 - 19

Sabato - Domenica: 10 - 20

Orari Festività

Domenica 24 dicembre: 10 - 14

Lunedì 25 dicembre: 15 - 19

Da martedì 26 dicembre a domenica 30 dicembre: 10 - 20

Domenica 31 dicembre: 10 - 14

Lunedì 1° gennaio: 15 - 19

Da martedì 2 gennaio a domenica 7 gennaio: 10 - 20

Domenica 31 marzo 15 - 20

Lunedì 1^ aprile 15 - 18

Giovedì 25 aprile: 10- 20

Venerdì 26 aprile: 10 - 19

Sabato 27 aprile: 10- 20

Domenica 28 aprile: 10 - 20

Lunedì 29 aprile: 10 - 19

Martedì 30 aprile: 10 - 19

Mercoledì 1 maggio: 10 - 20

Biglietto open: 12 euro, non ha una data o un orario di visita predefiniti. Può essere acquistato e utilizzato in qualsiasi momento durante il periodo di validità (maggiore flessibilità); Scuole: 4 euro. Gratuito per insegnante accompagnatore. Gratuito: bambini under 6, disabili

Biglietto intero: 10 euro; Biglietto ridotto (1): 8 euro, Over 65, Giornalisti (iscritti all'Ordine), Insegnanti, Guide Turistiche, CONVENZIONI* e Accompagnatori disabili * MUSEO DELLA CERAMICA - MUSEO DELLA STAMPA - TORRE CIVICA - ACI SYC

Biglietto ridotto (2): 6 euro, Gruppi (min 10 persone - max 25 persone), Under 18, Studenti universitari, Abbonamento Musei, Carta Giovani Nazionale,CONVENZIONI**

** SKI PASS - PRATO NEVOSO - SANTUARIO DI VICOFORTE