A Mondovì si eleggono i Consigli Frazionali: elenco dei candidati e modalità di voto

Come anticipato dall’apposito decreto ufficiale firmato lo scorso 25 novembre dal sindaco, Luca Robaldo, il prossimo 17 dicembre si eleggeranno per la prima volta nella storia cittadina i Consigli Frazionali. Sette i seggi allestiti, aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 1, Breolungi presso la Scuola elementare/Casa Benefica di Strada dei Bertini n. 2; 2, San Giovanni dei Govoni attivato sempre presso la Scuola elementare/Casa Benefica di Strada dei Bertini n. 2 a Breolungi; 3, Gratteria-Rifreddo presso il Circolo Ricreativo di strada di Rifreddo 14 a Rifreddo; 4, Merlo-Pogliola presso il Circolo Ricreativo di piazza Ernesto Valgiglio al Merlo; 5, San Biagio presso i locali della ex scuola in largo dell’Amicizia n. 11; 6, San Quintino-Crist-Cassanio presso la ex scuola di San Quintino in Strada di San Quintino 39/A; 7, Pascomonti presso il Circolo Ricreativo di località Pascomonti 28.

Avranno diritto di voto tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle Frazioni alla data del 7 dicembre 2023 e in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale. Nove le liste presentate all’ufficio elettorale del Comune di Mondovì, ciascuna composta da tre, quattro o cinque componenti (vedi spazi sottostanti). Ciascun elettore potrà esprimere una o due preferenze scrivendo nome e cognome dei rispettivi candidati. In caso di duplice preferenza, vige l’obbligo di indirizzo a candidati di sesso differente. Si ricorda, infine, che potrà essere votato qualunque cittadino anche non iscritto nelle relative liste purché residente nella Frazione di riferimento.