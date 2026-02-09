Vicoforte, il Comune dedica orari appositi per la sostituzione delle carte di identità con quelle elettroniche

Per consentire a tutti gli oltre 400 cittadini Vicesi che sono ancora in possesso di carte di identità cartacee di sostituirle con le moderne carte elettroniche (CIE) anche Vicoforte dedica giorni ed orari particolari per agevolare le operazioni di rinnovo che deve essere effettuate entro il 3 agosto 2026.

Si inizia con due giorni in cui sarà dedicato uno sportello apposito per tali sostituzioni: martedì 24 febbraio e giovedì 26 febbraio (dalle ore 8:30 alle ore 13:00) ed altre giornate che saranno programmate nei mesi successivi in base alle necessità. Sarà comunque sempre possibile provvedere alla sostituzione negli altri giorni telefonando per un appuntamento al n. 0174 563010 interno 1.

Per la sostituzione occorrerà presentarsi personalmente e con la tessera sanitaria, una fotografia in formato tessera su sfondo bianco ed il documento da sostituire.