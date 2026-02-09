Duecentocinquanta donatori all'assemblea della Fidas Cuneo

Domenica 8 febbraio presso il salone del Michelin Sport Club di Cuneo si è tenuta l’annuale assemblea dei soci Fidas Adsm di Cuneo. Si sono radunati più di 250 associati per l’approvazione del bilancio 2025. Oltre a questo, sono state comunicate le novità e le attività che verranno svolte nell’anno in corso.

Durante l’assemblea sono intervenuti l’ingegner Simone Rossi, direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo, che ha fatto sentire la vicinanza e la collaborazione di Michelin; il dottor Lorenzo Comba del Simt di Cuneo, che ha illustrato gli utilizzi del sangue nelle varie specialità mediche; Valentina Fida del Csv di Cuneo, responsabile del reparto Scuole, Giovani e Volontariato, che ha parlato di come sia necessario un maggiore coinvolgimento dei giovani e un uso mirato dei social e per concludere l’assessore alle Politiche Sociali Paola Olivero, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal gruppo coi suoi donatori e la continua propaganda di un gesto così nobile.

Al temine degli lavori si è svolta una piccola lotteria e un aperitivo per consolidare il gruppo che si basa sul passa parola e sul sentimento di appartenenza. "Ogni nostro donatore è fondamentale e prezioso per la donazione in sé e per la partecipazione alle numerose attività che il direttivo propone costantemente", sottolinea il direttivo dell'associazione di donatori, che rivolge un ringraziamento a tutti i partecipanti e volontari che supportano il gruppo.