Avviato il progetto transfrontaliero RivierALP: percorsi ciclabili e un sentiero tra le Alpi del Mare

Lo scorso febbraio la Communauté de la Riviera française si è candidata all'invito a presentare progetti del programma Interreg Alcotra RivierALP. Scelta come partner, partecipa per garantire uno sviluppo turistico dei territori francese e italiano nei prossimi 3 anni, con un finanziamento totale di 3 milioni di euro, di cui l'80% proveniente dal FESR.

Il progetto RivierALP, presentato ieri (lunedì 12 dicembre) a Mentone, riunisce 9 partner locali impegnati in questa iniziativa transfrontaliera, con molti rappresentanti.

Per la Francia la Communauté de la Riviera française, l'Office de Tourisme Communautaire Menton Riviera et Merveilles e il Département des Alpes-Maritimes.

Per il Piemonte il il comune di Limone Piemonte, che fa da capofila, il consorzio di operatori privati del turismo (Conitours), e il Parco Naturale Alpi Marittime.

Infine, per la Liguria il comune di Sanremo, il Parco Naturale Alpi Liguri e la Provincia di Imperia.

Il progetto RivierALP mira a creare una stazione turistica verde che funga da «hub» per gli itinerari escursionistici e ciclabili, sfruttando le dinamiche esistenti come la «Haute route du Sel» e la «Riviera dei Fiori». Si inserisce in una visione globale di sviluppo del turismo verde della Riviera francese e italiana.

Concretamente RivierALP permetterà la realizzazione di diversi servizi sul territorio della Riviera francese. Servizi legati sia all'offerta turistica, al rifacimento e alla manutenzione degli itinerari, alle partnership sportive, all'acquisto di mountain bike elettriche, all'installazione di portabiciclette sul retro delle navette turistiche o all'organizzazione di classi verdi.

Il progetto RivierALP ha una visione di sostenibilità, offrendo una proposta turistica responsabile e rispettosa dell'ambiente, nella quale la Comunità della Riviera francese si impegna con i suoi partner per fare di questo progetto: una realtà dinamica su entrambi i lati del confine. RiverALP incarna lo spirito di collaborazione europea e la volontà di creare un futuro sostenibile, un simbolo di resilienza e collaborazione in un contesto post Tempesta Alex.