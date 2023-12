Vocalmente Festival, un successo anche a Cuneo nella "winter edition"

Dopo l’edizione estiva a Fossano (dove il festival è nato e ha il suo cuore) si è appena conclusa la “winter edition” a Cuneo, nella prestigiosa cornice del teatro Toselli.

“Cuneo è stata una scommessa vincente: l’affluenza che hanno portato i baresi “Mezzotono” nel loro live del venerdì e il concerto dei pluripremiati “The Real Group” del sabato ci ha confermato che il pubblico ha seguito la programmazione del festival con attenzione, muovendosi da tutta la provincia per questa occasione unica nel suo genere”. A parlare sono i Rebel bit cui è affidata la direzione artistica del festival e che hanno guidato anche questa “versione invernale” dell’evento che mette insieme grandi ospiti internazionali dall’acappella music e una proposta formativa di alto livello per cantanti e gruppi.

Da sempre infatti il festival, che nasce nell’ambito della Fondazione Fossano Musica, mette al centro la didattica.

“Grazie al grande supporto del Direttore Gianpiero Brignone e della Fondazione Fossano Musica, siamo riusciti a portare il Festival nella nostra città, che ci ha accolti senza riserve – continuano i Rebel Bit -. Il nostro obbiettivo è sempre stato quello di collegare le persone da un invisibile filo musicale in grado di farci sentire come a casa, abbracciati dalla musica, sul palco e nella vita di tutti i giorni. Proprio per questo abbiamo voluto coinvolgere i giovani ragazzi del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo e il Liceo Musicale “Ego Bianchi” in quanto entrambe realtà musicali preziosissime della nostra provincia. La risposta da parte loro è stata accolta con estremo entusiasmo: più di 40 coristi guidati dai Maestri Flavio Becchis e Massimo Peiretti sono saliti sul palco del Teatro Toselli incantandoci con le loro voci, insieme ai VoXes; l’ormai noto coro pop fossanese”.

Ad arricchire la proposta artistica nelle due giornate di festival è stata la Masterclass di Anders Edenroth, formidabile didatta, ex membro dei The Real Group.

“I feedback sono stati sbalorditivi, per molti è stata l’esperienza “più formativa ed emozionante degli ultimi anni” – continuano i direttori artistici -. Abbiamo visto Via Roma trasformarsi in una gigantesca festa all’arrivo dei Greensleeves Gospel Choir di Varese, capitanati da Fausto Caravati, che ci hanno trasportato nel clima natalizio con un’energia strepitosa. Non possiamo non ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato nel nostro lavoro, i tecnici, gli addetti ai lavori e i volontari, senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Grazie di cuore a tutte le persone che negli anni hanno permesso a Vocalmente di diventare un’esperienza unica e indimenticabile per tutti quelli che ne sono venuti a contatto, consacrandolo tra i più prestigiosi festival internazionali europei musicali”.