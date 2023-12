A Diano d'Alba stasera l'incontro "Donne forti, uomini solidali: un futuro senza violenza di genere"

Un incontro di approfondimento di grande attualità dal titolo eloquente: "Donne forti, uomini solidali: un futuro senza violenza di genere". È quello che è in programma per oggi, giovedì 14 dicembre, alle ore 20.30 a Diano d'Alba presso il salone Polifunzionale, in via Umberto I.

Spiegano gli organizzatori: "Oggi ci ritroviamo non solo come individui, ma come parte di una comunità unita da un impegno comune: affrontare la sfida urgente e complessa della violenza di genere. Questa non è solo una discussione, ma un passo determinato verso la creazione di un mondo in cui ogni persona possa vivere senza paura e discriminazione".