Tutti gli allevatori premiati alla 113ª Fiera Internazionale del Bue Grasso di Carrù [FOTO E VIDEO]

Una manifestazione che anno dopo anno conferma il suo grande seguito, la Fiera del Bue Grasso di Carrù che, giunta alla sua 113ª edizione, da quest’anno può anche fregiarsi del titolo di "internazionale", come quella che la vicina Alba dedica al suo autunno del tartufo.

Come sempre aperta dal suggestivo rito della "colazione del contadino", al via dalle 6 del mattino, l’appuntamento di oggi è andato in archivio con la consueta grande partecipazione di espositori e pubblico alla rassegna zootecnica e alla premiazione dei migliori capi esposti in Fiera.

Ecco a seguire, categoria per categoria, l’elenco dei premiati.

LE CLASSIFICHE

Categoria BUOI GRASSI DELLA COSCIA

F.lli DELSOGLIO Fossano punti 144 CHIAVASSA Giacomo Sant’Albano Stura punti 114 LA CASASSESE Soc. Agr. Riva presso Chieri punti 92

Premi in parità assegnati a: Soc. Agr. SAN DESIDERIO di Monastero Bormida (punti 82), GHIBAUDO Samuele e Elia di Centallo (punti 62).

Categoria BUOI GRASSI MIGLIORATI

ALLIONE CARDONE Gianfranco Carrù punti 145 COSTAMAGNA Lorenzo Trinità punti 121 DARDANELLO Claudio Rocca de’ Baldi punti 99

Premi in parità assegnati a: MIGLIORE Andrea di Caraglio (punti 94), VAIRA Giancarlo di Serralunga d’Alba (punti 93), Soc. Agr. SAN QUIRICO di Rocca de’ Baldi (due premi - punti 88 e 87), GIRAUDI Giorgio di Morozzo (punti 82), COGNO Renato di Carrù (punti 73), LA CASASSESE di Riva presso Chieri (punti 65), FERRERI Giuseppe di Carrù (punti 47).

Categoria BUOI GRASSI NOSTRANI

BECCARIA Dario Cherasco punti 129 Soc. Agr. SAN QUIRICO Rocca de’ Baldi punti 113 F.lli GALLO Clavesana punti 89

PREMIO SPECIALE AL BUE PIU’ PESANTE (kg 1.508)

assegnato a VALLINO Luigi Carlo di Marene

PREMIO SPECIALE AL BUE MEGLIO PREPARATO E PRESENTATO

assegnato a COSTAMAGNA Lorenzo di Trinità

Categoria MANZI GRASSI DELLA COSCIA

VALLINO Luigi Carlo Marene punti 141 VALLINO Luigi Carlo Marene punti 128 CERUTTI Laura Maria Trinità punti 117

Premi in parità assegnati a: Soc. Agr. SAN QUIRICO di Rocca de’ Baldi (punti 117), CHIAVASSA Giacomo di Sant’Albano Stura (punti 115), MIGLIORE Andrea di Caraglio (punti 114), CERUTTI Laura Maria di Trinità (punti 108), RABINO Luigi Giuseppe di Canale (punti 80), LA CASASSESE di Riva presso Chieri (punti 56).

Categoria MANZI GRASSI MIGLIORATI

MARENGO Giuseppe Bene Vagienna punti 133 VALLINO Luigi Carlo Marene punti 132 Soc. Agr. FRUTTERO Trinità punti 129

Premi in parità assegnati a: MARENGO Giuseppe di Bene Vagienna (punti 120), LA CASASSESE di Riva presso Chieri (punti 120), RINAUDO Raffaele di Costigliole Saluzzo (punti 114), Soc. Agr. SAN QUIRICO di Rocca de’ Baldi (punti 94), FERRERO Anna Maria di Cervere (punti 90), MIGLIORE Andrea di Caraglio (punti 85), VALLINO Luigi Carlo di Marene (punti 78), FERRERI Giuseppe di Carrù (punti 53).

Categoria MANZI GRASSI NOSTRANI

Soc. Agr. SAN QUIRICO Rocca de’ Baldi punti 143 GALLEANO Gianpiero Magliano Alpi punti 132 LA CASASSESE Riva presso Chieri punti 113

Premi in parità assegnati a: MAGLIANO Lorenzo e Giovanni Battista di Magliano Alpi (punti 113), TIBALDI Roberto di Pocapaglia (punti 108), MIGLIORE Andrea di Caraglio (punti 64), SOTTIMANO Lorenzo di Niella Belbo (punti 52).

Categoria VITELLI CASTRATI

F.lli DELSOGLIO Fossano punti 129 OLIVERO Mauro Genola punti 113 OLIVERO Mauro Genola punti 101

Premi in parità assegnati a: Az. Agr. LA FASENDA di Centallo (due premi – punti 100 e 84), RABINO Luigi Giuseppe di Canale (punti 79), LA CASASSESE di Riva presso Chieri (punti 78), COGNO Renato di Carrù (due premi – punti 74 e 71), GIRAUDI Giorgio di Morozzo (punti 44).

LA PREMIAZIONE [VIDEO]