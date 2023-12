Fiera di Santa Lucia a Ceva: una tradizione che guarda al futuro

Grande successo per la tradizionale Fiera di Santa Lucia a Ceva, con l’immancabile rassegna zootecnica regionale. Bancarelle, mercatini, gastronomia e poi la premiazione dei capi migliori sotto l'ala del Foro Boario.

Il sindaco Vincenzo Bezzone: “Questa è una fiera così antica da averne perso la memoria sulla data di inizio tuttavia non è mai mancata negli anni la partecipazione e la grande qualità di capi che vengono esposti ogni anno. Ringrazio tutta la filiera degli allevatori in primis ai trasformatori, ai macellai ai ristoratori e i consumatori finali. Abbiamp la fortuna di vivere un territorio in cui è consentito grazie a voi di poter gustare un prodotto senza eguali riconosciuto ed invidiato in tutto il mondo la carne di Fassona piemontese. Prodotto in cui dobbiamo credere fermamente, affinché ognuno di noi possa dare il proprio contributo per garantire continuità e sostenibilità alle aziende allevatrici. Questo è un motore economico importantissimo che fornisce lavoro a tante famiglie ed è un settore trainante che va tutelato con tutte le azioni possibili. A tal proposito tutte le iniziative degli enti locali che oggi rappresento, ovvero Comune di Ceva e Unione montana del Cebano sono proprio indirizzate al settore agroalimentare, alle produzioni agricole, alla sostenibilità ambientale, sempre nell’ottica di fornire continuità e sostegno a tutta la filiera zootecnica.

Con questi obiettivi l’Unione Montana del Cebano si adopera per partecipare a tutti i bandi e agli strumenti messi a disposizione dei ministeri dalla Regione dalla Provincia. Ne cito alcuni sviluppati ultimamente che sono alla green community e il distretto del cibo. Azioni che ci consentiranno investimenti strutturali e contributi economici a favore degli investimenti aziendali dell’azienda il territorio“.

Vice sindaco ed assessore al Commercio Lorenzo Alliani: “Questa edizione della Fiera di S. Lucia ha avuto ottimo successo specie per quanto riguarda la rassegna zootecnica. I capi bovini erano di alta qualità a testimonianza dell'eccellenza della carne delle nostre macellerie.La Commissione giudicante, magistralmente coordinata dai Veterinari Gula e Torelli con la presenza del Capo cDipartimento Prevenzione dott. Negro, hanno sottolineato l'ottimo livello anche nella cura e salubrità degli animali. Per la nostra l'Amministrazione è un motivo d'orgoglio ricevere apprezzamenti lusinghieri ma soprattutto le proposte di collaborazione con realtà importanti come il Consorzio del Bue grasso di Carrù. Le Gualdrappe della nostra Fiera sono molto apprezzate e questo è una garanzia di serietà e fiducia, elementi indispensabili per essere credibili. Dovremo mettere mano sulla parte mercatale specie quella dedicata al settore agricolo ma ora godiamoci questa edizione nell'obiettivo di migliorarci. L'invito è quello di venire a comprare a Ceva perché con le nostre Eccellenze vi regaleremo un sorriso”.