Alba è sempre più verde: rifiuti indifferenziati crollati dell'84%

Un circolo virtuoso, una serie di buone pratiche di riciclo che ad Alba sta portando risultati molto positivi per quanto riguarda lo smaltimento. Il 1° luglio 2022 veniva distribuito il sacchetto conforme per i rifiuti indifferenziati. A distanza di un anno e mezzo il raffronto 2021 (l'ultimo anno con la vecchia gestione) con il 2023 non lascia spazio a dubbi: i rifiuti indifferenziati sono diminuiti dell'84%, la raccolta della carta è aumentata del 9%, la plastica del 40,7%. Balzo in avanti anche del vetro + 10,8% e dell'organico +69,7%.

Soddisfatto l'assessore all'Ambiente Lorenzo Barbero. "Non è stato un percorso facile perché implicava un cambiamento di abitudini, ma più del 90% dei cittadini albesi ha ritirato i sacchetti conformi. A distanza di un anno e mezzo possiamo dire che abbiamo di fronte dei risultati davvero importanti, che si legano anche alla raccolta differenziata salita al 78, mentre nel 2021 era al 67%".

I numeri hanno un significato che va al di là dell'importanza ambientale. Aggiunge l'assessore Barbero: "Con il risparmio sullo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, abbiamo la possibilità di investire per migliorare e potenziare i servizi. La Città si è dimostrata molto sensibile alle tematiche ambientali e i cittadini sono stati ricettivi e pronti a cambiare la loro quotidianità. E per questo devono essere ringraziati, insieme a tutti gli uffici che hanno lavorato incessantemente per favorire questo percorso".