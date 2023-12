Pandoro griffato, dopo Balocco anche Chiara Ferragni al contrattacco: "Non ci sto, agirò nelle sedi comptenti"

Non si è fatta attendere la replica dell'influencer Chiara Ferragni che è stata condannata dall'Antitrust a pagare oltre un milione di euro per la vicenda del pandoro "griffato" prodotto da Balocco, che a sua volta dovrà sborsare 420.000 euro.

"Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione, e messo in dubbio la mia buona fede - scrive in una story su Instagram l'influencer -. Io e la mia famiglia continueremo a fare beneficienza così come abbiamo sempre fatto perché mai vorrò rinunciare a questa parte della mia vita".

Poi la Ferragni, così come ha già fatto sapere l'azienda dolciaria fossanese, annuncia che passerà al contrattacco: "Dal momento che ritengo ingiusta la decisione, la impugnerò nelle sedi competenti".