A Crissolo torna la notte magica del Presepe Vivente

E’ cominciato il conto alla rovescia verso quella notte magica che tornerà a far vivere a Crissolo, dopo una pausa sembrata infinita, le sensazioni soffuse ed ovattate del “Presepe Vivente”. La sacra rappresentazione andrà in scena alle 22 di domenica 24 dicembre ed avrà luogo in frazione Serre, dopo che figuranti, vecchi mestieri, pastori, angioletti, Maria, Giuseppe e Bambinello - intorno alle 22.30 - l’avranno raggiunta partendo dalla località “La spiaggia”.

Nella chiesa della frazione, secondo un tradizione consolidata, a suo tempo fortemente caldeggiata e voluta dal compianto don Luigi Destre verrà celebrata la Messa di mezzanotte. Fu questo vulcanico prete, capace di scrivere importanti pagine di storia del paese, a farsi carico in prima persona dell’organizzazione delle prime edizioni sino a trasformare l’evento in un appuntamento capace di spostare le masse da ogni angolo del Saluzzese. Con questo “ritorno” l’Amministrazione comunale lo ricorda e lo ringrazia per tutto quanto seppe e volle fare per quella che era la “sua” Crissolo.