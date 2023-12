Un Natale da... incorniciare

Un week end da prima pagina quello che Savigliano sta preparandosi per il 16 e 17 dicembre.

Il Mercatino di Natale allestito nell’area Polifunzionale dalle 10 alle 19 ed alcuni degli appuntamenti più importanti di “ Incantevole Natale” ricco programma organizzato dal Comune di Savigliano e dalla Fondazione Ente Manifestazioni, in collaborazione con l'Ascom cittadina (programma completo ed aggiornato disponibile sul sito www.comune.savigliano.cn.it), sono idealmente incorniciati da due eventi unici.

A cominciare dall’atteso workshop fotografico “Fotogiornalismo - Il racconto per immagini” a cura di Alessandro Gandolfi, autore delle 80 immagini tratte dal reportage del National Geographic su cui è incentrata la mostra “Smelling the word– I profumi del mondo “ visibile fino all’8 gennaio a Palazzo Muratori Cravetta. Dodici ore di lezione che offrono agli appassionati di fotografia l’occasione unica di seguire un professionista accreditato a livello internazionale e cogliere i suoi utili consigli per strutturare al meglio un servizio fotografico, dalla ricerca del soggetto allo storytelling, fino al prodotto finale. (Informazioni ed iscrizioni: 0172/375025; info@musesaccademia.it)

Al workshop parteciperà anche Eleonora Racca, che con la foto “Profumo di casa” si è aggiudicata il photocontest lanciato in occasione della mostra e che ha visto la partecipazione di una trentina di immagini. Tutte vagliate e selezionate “al buio” dallo stesso Gandolfi. Al secondo posto si è distinto Stefano Greco con “Foto della crowd” e al terzo Silvia Falletto, con lo scatto “Scogli al mare”.

Un fuori programma dedicato agli appassionati del cosmo è fissato poi per il pomeriggio di sabato 16, alle ore 15. Savigliano aderisce infatti per la prima volta alla Giornata Nazionale dello Spazio e propone la visita “La Cometa di Schiaparelli”. Un tour guidato gratuito, offerto dal Comune, sulle orme di uno suo illustre concittadino: Giovanni Virginio Schiaparelli astronomo di fama mondiale che dedicò molti dei sui studi alle comete (Info e prenotazioni: iat.savigliano@coopculture.it)

Il festoso week end sarà accompagnato dalle melodie del Free Voice Gospel Choir ( il 16) e dal concerto di Natale con il complesso Bandistico Città di Savigliano il 17 dicembre, presso il Teatro Milanollo. Ma c’è anche spazio per prosa e poesia. Il 16, nel Salone San Filippo, READING DI POESIE PER UN NATALE SOLIDALE ( ore 15 Ingresso libero). Alle 17,30, clima di suspense alla Biblioteca Civica, dove il 16 è in programma “LA TUA ESSENZA E’ TENEBRA”, lettura di testi dello scrittore islandese Jon kalman Stefànsson che si chiuderà con gli auguri natalizi. In serata, alle 21, concerto del FREE VOICES GOSPEL CHOIR al Teatro Milanollo.