Addio a Sergio Massimino, decano dei Vigili del Fuoco volontari di Savigliano

Era il decano dei Vigili del Fuoco di Savigliano, Sergio Massimino è mancato ieri, sabato 16 dicembre, all’età di 91 anni nella sua casa di via Ayres.

Domenica scorsa, 10 dicembre, aveva partecipato, come tutti gli anni, alla celebrazione per Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco, e alla festa per il pensionamento del capo distaccamento dei pompieri volontari di Savigliano, Adriano Ariaudo.

Non mancava mai alla festa di Santa Barbara e anche quest’anno, seppur affaticato per l’età, aveva voluto partecipare assieme ai “suoi” pompieri che lo hanno sempre accolto con affetto anche quando andava a salutarli in caserma.

Nato il 1° febbraio 1932 era entrato nei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Savigliano nel 1958 come autista, dato che da militare aveva conseguito la patente per guidare i mezzi pesanti.

Aveva lasciato i pompieri, per limite d’ età, nel 1985, dopo essere stato 12 anni capo distaccamento della caserma di Savigliano.

In città era molto conosciuto per la sua attività di trasportatore e commerciante di bibite e acque minerali.

Prima di fare il commerciante aveva lavorato come ciclista e poi nel 1946 alla Società nazionale officine di Savigliano (Snos).

Era stato poi alle officine Viberti di Torino nel 1948 dove si producevano veicoli autoveicoli industriali.

Dopo 10 anni a Torino era rientrato, nel 1958 a lavorare a Savigliano all'ex Ferroviaria e da allora è iniziato il suo servizio di Vigile del Fuoco volontario al distaccamento cittadino di piazza Nizza, fino a diventare capo distaccamento.

“Era un personaggio tutto d’un pezzo e autorevole – lo ricordano i pompieri che avevano lavorato con lui – dotato di una grande leadership, capacità organizzativa e disponibilità.

Sempre in prima linea negli interventi era un grande trascinatore e coordinatore del distaccamento, si divideva tra la guida delle autobotti al coordinamento della squadra di soccorso come capo distaccamento.

Aveva una grande passione per il lavoro nei Vigili del Fuoco che ha dovuto lasciare, con rammarico, a 53 anni, per sopraggiunti limiti d’età previsti dalla legge di allora”.

La sua passione oltre che di volontario nei pompieri, era quella per la caccia.

Era rimasto vedovo, nel gennaio del 2018, di Ermelinda Panero.

Lascia i figli Pierluca con Bruna, Susanna con Dario, le nipoti Chiara con Simone, Cinzia con Luca, Silvia, Elisa, le sorelle i nipoti delle famiglie Massimino, Panero e Manassero.

Il rosario sarà recitato domani, lunedì 18 dicembre alle 19, nella parrocchia di San Pietro dove martedì 19 dicembre alle 14,30 sarà celebrato il funerale con partenza alle 14,20 dall’abitazione di via Ayres, 61.