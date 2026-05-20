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Perde il controllo del mezzo e finisce contro una cancellata: incidente nella notte a Fossano
Perde il controllo del mezzo e finisce contro una cancellata: incidente nella notte a Fossano
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Cronaca | 20 maggio 2026, 07:54

Perde il controllo del mezzo e finisce contro una cancellata: incidente nella notte a Fossano

Altro incidente a Dogliani, per un'autovettura che ha tranciato una tubazione del gas

Perde il controllo del mezzo e finisce contro una cancellata: incidente nella notte a Fossano

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro una cancellata. Incidente verso la mezzanotte di ieri, martedì 19 maggio, nel territorio comunale di Fossano. 

Scattato l'allarme, le squadre dei Vigili del Fuoco di Fossano e Levaldigi sono giunte in via Villafalletto, luogo del sinistro, insieme alle Forze dell'Ordine e al personale sanitario, cui è stato affidato il conducente del mezzo. 

Sempre nella serata di ieri, un altro incidente si è verificato a Dogliani. Anche in questo caso, un solo mezzo è stato coinvolto nel sinistro. Un'autovettura, per dinamiche in fase di accertamento, ha tranciato una tubazione del gas. Per la messa in sicurezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'Italgas. 

Arianna Pronestì

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