Perde il controllo del mezzo e finisce contro una cancellata: incidente nella notte a Fossano

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro una cancellata. Incidente verso la mezzanotte di ieri, martedì 19 maggio, nel territorio comunale di Fossano.

Scattato l'allarme, le squadre dei Vigili del Fuoco di Fossano e Levaldigi sono giunte in via Villafalletto, luogo del sinistro, insieme alle Forze dell'Ordine e al personale sanitario, cui è stato affidato il conducente del mezzo.

Sempre nella serata di ieri, un altro incidente si è verificato a Dogliani. Anche in questo caso, un solo mezzo è stato coinvolto nel sinistro. Un'autovettura, per dinamiche in fase di accertamento, ha tranciato una tubazione del gas. Per la messa in sicurezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'Italgas.