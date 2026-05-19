Due auto coinvolte in un incidente lungo via Torino a Centallo

Due le auto coinvolte in un incidente verificatosi poco dopo le ore 13.30 di oggi, martedì 19 maggio, in via Torino a Centallo, in uscita dal paese lungo la Strada Statale 20.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, che hanno preso in carico le persone ferite (dalle prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni), e i Vigili del Fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo.

Da stabilire dinamica e responsabilità del sinistro, che avrebbe visto un veicolo tamponare quello che lo precedeva.

Si registrano rallentamenti alla viabilità.