 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 19 maggio 2026, 14:47

Due auto coinvolte in un incidente lungo via Torino a Centallo

Feriti affidati alle cure 118. Vigili del Fuoco impegnati per la messa in sicurezza

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Due le auto coinvolte in un incidente verificatosi poco dopo le ore 13.30 di oggi, martedì 19 maggio, in via Torino a Centallo, in uscita dal paese lungo la Strada Statale 20.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, che hanno preso in carico le persone ferite (dalle prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni), e i Vigili del Fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo.

Da stabilire dinamica e responsabilità del sinistro, che avrebbe visto un veicolo tamponare quello che lo precedeva.

Si registrano rallentamenti alla viabilità.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium