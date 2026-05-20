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Scontro tra auto e moto a Madonna dell’Olmo: traffico in tilt su via Torino
Scontro tra auto e moto a Madonna dell’Olmo: traffico in tilt su via Torino
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Cronaca | 20 maggio 2026, 14:50

Scontro tra auto e moto a Madonna dell’Olmo: traffico in tilt su via Torino

Intervento dei soccorsi, vigili del fuoco e polizia stradale: dinamica ancora da chiarire. Trasportato in ospedale in codice giallo il motociclista

Scontro tra auto e moto a Madonna dell’Olmo: traffico in tilt su via Torino

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio introno alle 14.30, in via Torino a Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un’autovettura e una motocicletta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 con ambulanza, insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco del comando provinciale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Ferito, ma fortunatamente in modo non grave, il motocilista coinvolto nel sinistro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Croce in codice giallo.

L’incidente sta causando pesanti ripercussioni sulla viabilità: si registrano lunghe code, in particolare in direzione del centro città, con disagi per gli automobilisti in transito lungo l’arteria.

redazione

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