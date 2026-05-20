Scontro tra auto e moto a Madonna dell’Olmo: traffico in tilt su via Torino

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio introno alle 14.30, in via Torino a Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un’autovettura e una motocicletta.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 con ambulanza, insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco del comando provinciale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.
Ferito, ma fortunatamente in modo non grave, il motocilista coinvolto nel sinistro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Croce in codice giallo.
L’incidente sta causando pesanti ripercussioni sulla viabilità: si registrano lunghe code, in particolare in direzione del centro città, con disagi per gli automobilisti in transito lungo l’arteria.