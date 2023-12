Marene, è mancato a 88 anni l’ex sindaco Paolo Lampertico

Si svolgeranno domani, lunedì 18 dicembre alle ore 15 nella parrocchia di Marene, i funerali del geometra Paolo Lampertico, amministratore comunale di lungo corso e libero professionista con studio per tanti anni a Racconigi.

Lampertico, da alcuni anni ospite della casa di riposo San Giorgio di Cavallermaggiore, è mancato venerdì all’ospedale di Savigliano all’età di 88 anni.

Già sindaco di Marene dal 1964 al 1990 (con una breve pausa in cui fu vicesindaco nel mandato del Cav. Bertola), anche membro del CoReCo (Comitato regionale di controllo), vicepresidente della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, presidente della Commissione Edilizia nei Comuni di Cavallermaggiore e Caramagna.

In uno dei suoi mandati da sindaco tenne a battesimo, nella politica amministrativa di Marene, Guido Crosetto, attuale ministro della Difesa e allora giovane militante della Democrazia Cristiana, partito nel quale Lampertico si riconosceva.

Stimato amministratore ed apprezzato professionista, lascia i figli Gianpiero con Lella e Lorenzo, Gualtiero con Patrizia e il fratello Mariangelo insieme ai nipoti e ai cugini.

Così lo ricorda l’ex segretario comunale di Marene, Carmelo Burgio: “Desidero esprimere le mie sentite condoglianze per la scomparsa del geometra Lampertico, primo sindaco della mia carriera di segretario comunale. Ci siamo conosciuti a Marene nell'aprile del 1978 e siamo stati insieme ininterrottamente fino al 1988. Quasi dieci anni di lavoro intessuto da reciproca stima, momenti di vita professionale la cui memoria per me rimane indelebile. Ho appreso da Lui il senso delle istituzioni, della correttezza e del perseguimento degli obiettivi generali al servizio della collettività. Mi rincresce di non averlo potuto reincontrare, ma la sua figura di nobile uomo e ottimo amministratore è stata sempre presente in me. Ai figli e a tutti i famigliari sentite condoglianze”.

Il rosario questa sera, domenica 17 dicembre, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Racconigi.

La salma, dopo il funerale, verrà tumulata nel cimitero di Marene.