A Mondovì i locali sfitti diventano "Vetrine vive" con un'iniziativa di Confcommercio

Si chiama "Vetrine vive", l'iniziativa promossa da Confcommercio Ascom Mondovì per rivitalizzare i negozi rimasti sfitti nel centro storico di Breo.

Il progetto, sviluppato all'interno del del Laboratorio di Rigenerazione Urbana "MondoviPuntoZero", con la collaborazione dell'Associazione Culturale No Signal ETS, il contributo di Fondazione CRC e il patrocinio di numerosi Comuni del monregalese, è stato presentato lo scorso sabato 16 dicembre, e ha un duplice obiettivo: quello di rendere più "attrattive" le vetrine rimaste vuote per l'apertura di nuove attività e promuovere al contempo le bellezze del territorio Monregalese.

"L'obiettivo dell'iniziativa - spiegano da Confcommercio Ascom Mondovì - è il contrasto alla desertificazione commerciale attraverso la promozione dei locali in disuso dei centri urbani, utilizzando immagini e grafiche che possano ravvivare le vetrine trasformandole in occasioni di promozione turistica e culturale del territorio."

Sono 22 le vetrine che, con la collaborazione dei proprietari, hanno aderito all'iniziativa, 12 sono già stata decorate a tema con i disegni di Giovanni Gastaldi: si va dalla Funicolare, al Santuario di Santa Lucia, a San Michele Mondovì e Rocca de' Baldi.

"Il centro commerciale naturale - si legge su uno delle vetrofanie installate a Breo - è il cuore della tua città e pulsa attraverso le attività commerciali che ne garantiscono la sopravvivenza, assicurando qualità di vita e sicurezza per tutti. La tua nuova attività nel centro storico sarà una scelta che porterà con sé il valore aggiunto della storia e attiverà relazioni umane come solo qui possono svilupparsi. Per maggiori informazioni inquadra il OR Code o visita il sito www.confcommerciomondovi.it".