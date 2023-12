Ancora chiuso il tratto autostradale tra Niella Tanaro e Mondovì in direzione nord, dove questa mattina ha preso fuoco un autoarticolato che trasportava materiale plastico. Caos nella zona dell'ingresso della A6 in paese e nell'area industriale, dove vengono deviati i mezzi.

Sul posto un agente della Polizia locale di Niella Tanaro per la gestione della viabilità, fortemente rallentata in tutta la zona, in particolare per la presenza di tir e mezzi pesanti.