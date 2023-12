A Mondovì 8mila euro in favore dei due Istituti Comprensivi

Da un lato l’attivazione delle cosiddette “funzioni miste” per la realizzazione di un’apposita assistenza in fase di pre-orario e post orario scolastico, dall’altro lo svolgimento di specifiche azioni rientranti nel progetto di certificazione “Comune Amico della Famiglia”.

Come denominatore comune, l’attenzione e il sostegno all’educazione e alle nuove generazioni in particolare. Con questa finalità l’Amministrazione comunale ha approvato, nei giorni scorsi, un contributo di 3.473,78 euro in favore dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1 (Scuole primarie di Breo, Borgo Ferrone, Piazza e Carassone e Scuole secondarie di primo grado “Anna Frank” e Francesco Gallo”) e di 3.368,51 euro in favore dell’Istituto Comprensivo Mondovì 2 (Scuole primarie dell’Altipiano, Borgo Aragno, Breolungi e Sant’Anna e Scuola secondaria di primo grado “Emilia Cordero di Montezemolo”) volti a concretizzare le suddetti “funzioni miste” e un analogo sostegno di 600,00 euro per ciascun istituto come valorizzazione delle ore del personale scolastico impegnato nel progetto di certificazione “Comune Amico della Famiglia”.

“Continua il nostro impegno in favore di un’educazione di qualità, attenta alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie" il commento dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli, e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto. "Garantire un servizio di assistenza in orario pre e post-scolastico e proseguire in contemporanea nel percorso di conseguimento della certificazione “Comune Amico della Famiglia”. Due azioni complementari che si intersecano, accomunate da un unico obiettivo: quello di trasformare gli istituti d’istruzione in luoghi di crescita umana e di aggregazione sociale, sensibili alle esigenze individuali e collettive, per rispondere al meglio alle tante sfide del futuro”.