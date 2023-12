Radio Piemonte Sound compie 47 anni: venerdì una lunga diretta per festeggiare l'evento

Un traguardo importante per una radio locale in uno scenario completamente cambiato e sempre con nuove sfide all'orizzonte.

Un futuro che affonda saldamente le sue radici nel territorio. Le prime prove tecniche di trasmissione a Limone Piemonte, siamo negli anni Settanta, il 22 dicembre 76, per arrivare a oggi.

Sulla cresta dell’onda da 47 anni, Radio Piemonte Sound e Amica Radio Piemonte Sound 2, la sorella più piccola nata nel 1994, sono tra le emittenti locali italiane più longeve e capaci di tenere testa ai network nazionali per la peculiarità di essere sempre “locali” attraverso il racconto quotidiano del territorio, dalla cronaca allo sport passando per i grandi eventi negli appositi spazi come rotocalchi, notiziari, programmi d’attualità e approfondimento giornalistico, ma anche d’intrattenimento.

Radio Piemonte Sound e Amica Radio conservano la propria vocazione locale raccontando il territorio a 360 gradi con rubriche, notiziari, approfondimenti, programmi in diretta. Una storia caratterizzata dal legame costante con i propri ascoltatori con i quali le due emittenti interagiscono moltissimo anche coi “SOCIAL“ facebook, instagram, whatsapp, preziosi strumenti per essere sempre più vicini al proprio pubblico che ha ampiamente superato quota 11mila followers complessivi.

"Una grande soddisfazione - spiega Luisella Mellino, anima e cuore della radio - ho voluto fortemente intraprendere un percorso innovativo. La nostra forza è proprio l’unione tra radio e social media: oggigiorno, rispetto al passato, la radio si può anche vedere... un gioco di parole? Si potrebbe dire un gioco di “visione” dove questo può essere l’aspetto innovativo che crea il vero “feedback”. Ascoltare e vedere, un abbinamento perfetto, soprattutto per una radio attiva sul territorio. Ad esempio, tutte le nostre interviste radiofoniche vengono filmate e pubblicate sui social networkin modo tale da renderle fruibili anche in momenti diversi da quando sono andate in onda".

Radio Piemonte Sound e Amica Radio sono due delle emittenti storiche della provincia che più si sono proiettate nel futuro abbracciando il percorso digitale e avviando la trasmissione a Torino e provincia con l'utilizzo della nuova tecnologia Dab+ (Digital Audio Broadcasting) - che si è aggiunta alle normali frequenze in fm - permettendo alle due emittenti di poter essere ascoltate anche nel capoluogo piemontese e in buona parte della Regione, come Ivrea ed il Canavese, con la potenza del suono digitale.

Il programma di punta “ Le Badole on Line” col suo taglio leggero e chiacchierato come si desume anche dal nome che trae origine dal dialetto piemontese. Come dice il jingle - tanti conduttori maschi del passato si sono avvicendati-, ma le “badole” storiche Luisella Mellino e Carmen Musilli hanno festeggiato in questi giorni il traguardo dei 23 anni, ora affiancate dalla new entry Gianfranco Pantaleo.

Una trasmissione irriverente che tanti anni fa anticipò quello che è oggi una quotidianità di tutti i network, la conduzione in coppia.

Proprio Gianfranco Pantaleo, come anticipato, è tra le novità dello staff: un passato trentennale in radio che si concretizza oggi nella conduzione della trasmissione del drive-time serale “Ingresso Libero”, che divide con Federica Alberti, il cui intento è quello di aprire le porte della radio ai personaggi, agli enti ed alle aziende del territorio che hanno voglia di raccontarsi ai microfoni e sui social della radio.

Dal punto di vista prettamente informativo sono numerose le edizioni nazionali e locali dei notiziari e le rassegne stampa con ospiti i Direttori delle testate cartacee della Granda.

Il tutto è condito con i grandi successi musicali sia attuali che del passato e comprende la realizzazione di programmi dedicati a partire dai “quotidiani” Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli, Hit parade story & New Hit con Mirco Bencivenni, Passione Vintage con Daniele Milani alla “settimanale” classifica Superhit con le canzoni del momento più ascoltate.

Secondo una recente ricerca, pubblicata su bintmusic.it Radio Piemonte Sound è inserita tra le radio locali più ascoltate del nord ovest , in grado di raggiungere l’ascoltatore sia via etere sia via internet. Le radio locali infatti, pur essendo piccole realtà, sono molto importanti sia dal punto di vista della comunicazione che dell’audience. Consentono di scovare nicchie di pubblico con interessi particolari e offrono notizie che sui grandi network non vanno in onda. La loro programmazione è basata su caratteristiche demografiche piuttosto che geografiche o di gusto musicale. Tutte cose che creano identità, tanto che vere e proprie community di appassionati le seguono regolarmente ad ogni ora del giorno. I loro utenti si collegano a casa o in automobile, in fm o in digitale, ed è proprio ciò che cercano gli sponsor.

Ma se la punta di diamante è l’intrattenimento, un importante ruolo lo riveste la partecipazione e l’animazione dei più importanti eventi fieristici, sportivi, di spettacolo della provincia, a conferma della profonda territorialità che lega Radio Piemonte Sound e Amica Radio alla Granda.

Il tutto condito con i grandi successi della musica del passato e attuali che fanno parte del nostro dna musicale.

l 22 dicembre 2023 RADIO PIEMONTE SOUND festeggerà i suoi 47 anni con una lunga diretta, da mattina a sera, in cui le porte della sede della radio, che si trova a Cuneo in via Roma 51, rimarranno aperte a tutti coloro che vorranno festeggiare questo grande traguardo