Addio padre Luigi Romana, padre Gino, della Congregazione di San Filippo Neri di Mondovì

Profondo cordoglio nel Monregalese per la scomparsa di padre Luigi Romana, che per tutti era semplicemente padre Gino, sacerdote di riferimento della Congregazione di San Filippo Neri di Mondovì Breo.

Originario di Dogliani, classe 1943, era stato ordinato sacerdote nel 1967 e per molti anni aveva insegnato religione negli istituti scolastici cittadini. Uomo di fede, aperto al dialogo, ha saputo negli anni coinvolgere attivamente la comunità dei fedeli.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 31 luglio alle 20.30 nel Santuario del Santissimo Nome di Maria dove, sabato 1° agosto alle 10, saranno celebrati i funerali.

I confratelli padre Marco, padre Andrea e i chierici Edoardo e Lorenzo, con il fratello Carlo con Andreina e i nipoti Alessandro e Adriano con le rispettive famiglie ringraziano tutti quelli che saranno presenti e vicini con la preghiera.

Per volontà di padre Gino eventuali offerte saranno destinate alla chiesa di San Filippo.