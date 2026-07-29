Rotary Club Cuneo 1925: presentato il programma dell'anno rotariano 2026-2027 del presidente Giulio Fraternali Orcioni

Nella splendida cornice del giardino del San Quintino Resort si è svolta la tradizionale serata di presentazione del programma dell'anno rotariano 2026-2027 del Rotary Club Cuneo 1925, guidato dal presidente Giulio Fraternali Orcioni.

La conviviale ha visto la partecipazione di numerosi soci, familiari e amici del Club, insieme a rappresentanti del mondo istituzionale, sanitario e delle nuove generazioni, a testimonianza del ruolo che il Rotary continua a svolgere per il territorio.

Ospite d'onore della serata è stato Marco Gallo, assessore della Regione Piemonte con deleghe allo Sviluppo e promozione della montagna, Aree interne e GAL, Sistema neve, Tutela delle aree protette, Attività estrattive, Programmazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, Biodiversità e tartuficoltura.

Particolarmente gradita è stata inoltre la presenza dell'Avv. Cristina Clerico, Assessora del Comune di Cuneo con deleghe a Cultura, Università, Parità e Antidiscriminazioni, Politiche giovanili, Polizia locale e Personale, ospite del socio Alberto Peluttiero, delegato del Club alle Nuove Generazioni.

Presenti anche i rappresentanti del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda, Filippo Quaglia e Niccolò De Santis, a conferma del forte legame che unisce Rotary e Rotaract e della costante attenzione rivolta ai giovani.

Ospiti del Presidente Giulio Fraternali Orcioni sono stati inoltre il Dott. Livio Tranchida, Direttore Generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, e la Dott.ssa Elisa Picardo, ginecologa oncologa dell'Ospedale Sant'Anna di Torino, figure di riferimento della sanità piemontese.

Nel suo intervento il Presidente Giulio Fraternali Orcioni ha illustrato il programma dell'annata, caratterizzato da una forte vocazione al servizio e da un concreto impegno nei confronti della comunità. Il Club realizzerà infatti diversi progetti, con uno stanziamento indicativo di 20.000 euro, cui si affiancheranno numerose iniziative di volontariato e raccolta fondi rese possibili dall'impegno diretto dei soci.

La salute continuerà a rappresentare uno dei principali ambiti di intervento. Proseguirà infatti il progetto "Medicina Digitale", coordinato dal Past President Dott. Luigi Fontana, impegnato anche a livello distrettuale, che porta attività di prevenzione e diagnosi precoce nelle aree montane e nei territori più periferici, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari. Proseguirà inoltre il sostegno alla campagna internazionale End Polio Now, simbolo dell'impegno del Rotary nel mondo per l'eradicazione della poliomielite.

Grande spazio sarà dedicato anche ai giovani, alla cultura e alla formazione attraverso iniziative ormai consolidate quali il Premio Inter-Alpes, il Concorso Poetico Nazionale "Gianni Romano", il Museo Diffuso, il Concorso dei Licei Musicali, il sostegno alle attività del Rotaract e dell'Interact Club Cuneo Provincia Granda e la partecipazione ai programmi internazionali Rotary Campus, RYLA e RYPEN, strumenti di crescita personale e di formazione della futura classe dirigente.

Sul fronte della solidarietà saranno confermate le iniziative del "Natale di Solidarietà", gli interventi a favore delle famiglie in difficoltà della città e delle frazioni, la partecipazione alla Colletta Alimentare e numerosi altri progetti rivolti alle persone più fragili.

Ampio spazio sarà riservato anche alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Il Rotary Club Cuneo 1925 esporrà all’interno di una sala della nuova sede della Biblioteca civica di Cuneo, una teca destinata ad ospitare il prezioso volume di Giuseppe Mazzini donato dal Socio Onorario Giuseppe Tardivo al Comune di Cuneo, quale testimonianza del legame tra la storia della città e i valori civili che il Rotary promuove. Il Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento all'Assessora Cristina Clerico per la collaborazione.

Completano il programma numerose iniziative dedicate alla tutela dell'ambiente e del territorio, realizzate in collaborazione con enti, associazioni e realtà locali, nella convinzione che la crescita delle comunità passi attraverso una sempre più stretta sinergia tra istituzioni e volontariato.

Concludendo la serata, il Presidente Giulio Fraternali Orcioni ha ribadito che l'anno rotariano sarà improntato alla continuità con i valori fondanti del Rotary, ma anche alla capacità di innovare e costruire progetti concreti, coinvolgendo soci, istituzioni e cittadini.

«Il Rotary è servizio – ha affermato – e ogni iniziativa nasce dalla volontà di mettere competenze, professionalità e spirito di amicizia al servizio della comunità.»

La serata ha delineato il volto di un Rotary sempre più aperto al territorio, capace di creare sinergie tra istituzioni, professioni e volontariato e di trasformare competenze ed esperienza in azioni concrete. Un Club che guarda al futuro investendo nella prevenzione sanitaria, nella crescita delle nuove generazioni, nella valorizzazione della cultura e nella promozione dell'innovazione sociale.

Il Presidente Giulio Fraternali Orcioni ha inoltre espresso l'auspicio di un sempre maggiore coinvolgimento dei soci nella vita del Distretto Rotary 2032, affinché possano mettere a disposizione le proprie competenze e contribuire attivamente ai progetti e alle iniziative distrettuali, rafforzando ulteriormente il ruolo del Rotary Club Cuneo 1925 all'interno della rete rotariana. A questo proposito ha richiamato il messaggio del Governatore Fortunato Crovari, espresso in occasione della visita ufficiale al Club dello scorso 14 luglio, volto a promuovere una partecipazione sempre più attiva e condivisa dei soci alla vita del Rotary.

Nel corso della serata è stato infine ricordato che a Barcellona si svolgerà, dal 26 al 30 giugno 2027 la Convention del Rotary International 2027, appuntamento che rappresenterà un'importante occasione di incontro e confronto tra i rotariani di tutto il mondo.