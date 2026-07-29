Savigliano: dal 3 al 7 agosto si svolgeranno i lavori per la rimozione della passerella in via Moreno

Dalle 17 del 3 agosto fino alle ore 24 del 7 agosto a Savigliano si svolgeranno i lavori per la rimozione della passerella temporanea che era stata installata in Via Moreno per consentire il passaggio a pedoni e ciclisti durante le operazioni di sostituzione del ponte, e si procederà anche con il completamento delle opere stradali.

Per consentire le lavorazioni nella massima sicurezza, in tale periodo in via Ottavio Moreno (dal civico 42 all'intersezione con strada Canavere) è prevista la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale ed il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.

Successivamente è prevista l'esecuzione del tappetino stradale di finitura e dei giunti di dilatazione del nuovo ponte, per il completamento dell'opera.

Durante tali giorni e orari gli operai addetti al cantiere potranno eventualmente consentire il passaggio a velocipedi e pedoni in sicurezza, compatibilmente con le operazioni e l'avanzamento delle lavorazioni.