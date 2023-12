Cuneo Volley e Casciola Gioielli insieme per una Natale indimenticabile

Nell’elegante atmosfera della nuova boutique Casciola Gioielli di Fabrizio Casciola, inaugurata nelle scorse settimane in Corso Nizza n.11, potrete trovare un’elegante scelta di preziosi selezionati sia per i gusti femminili che quelli maschili. Una partnership che arriva proprio a ridosso delle Festività e quindi quale miglior motivo per il mondo Cuneo Volley di andare a conoscere il nuovo sponsor.

« Una collaborazione che unisce sport, impresa e territorio – afferma Fabrizio Casciola – sono molto contento di entrare a far parte di un movimento sportivo così impegnato sul territorio, una prerogativa che ci unisce. Una nuova sfida per me, così come ho investito in questa boutique situata nel cuore di Cuneo, ho voluto sostenere il Cuneo Volley, in quanto credo sia un’importante società sportiva cuneese».

Casciola Gioielli è presente sul territorio piemontese con di Cuneo, Saluzzo, Boves e Torino, le quali offrono un’ampia gamma di gioielli e orologi dei migliori brand e sono specializzate nella creazione di gioielli unici.

Realizzano pezzi esclusivi unendo tradizione artigianale e innovazione, per soddisfare ogni vostra esigenza e dare forma alle vostre emozioni.

Oltre alla vendita diretta all’interno delle boutique, Casciola Gioielli è presente anche on-line con un sito E-shop di alto livello, dove potrete scegliere comodamente i vostri prossimi regali.

Per scoprire tutti i brand e le proposte entrate in una delle boutique Casciola Gioielli o visitate il sito www.casciolagioielli.com